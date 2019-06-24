الإمارات تشارك في مؤتمر حول مكافحة الإتجار في الاسلحة

انسامد - 24 يونيو - حزيران - تشارك دولة الإمارات في أعمال مؤتمر مكافحة الإتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة في الدول الأعضاء التي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبمشاركة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفانز سوركوس وعدد من المنظمات الدولية " الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية وبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة ومجلس وزراء الداخلية العرب‪" .



يمثل الدولة العميد محمد حسين النيادي مدير مكتب الأسلحة والذخائر والمتفجرات بالمجلس الأعلى للأمن الوطني.



و دعا السفير الدكتور خالد الهباس رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية في كلمته في افتتاح المؤتمر الذي يستمر خمسة أيام إلى تكاتف جهود الدول والمنظمات الدولية لوضع استراتيجية دولية للقضاء على ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذلك دعما لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين والإقليميين.



