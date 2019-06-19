سند للتقنيات توقع اتفاقيتين مع أسرع خطوط بأوروبا الشرقية

انسامد - 19 يونيو - حزيران - وسعت " سند لتقنيات الطيران " الرائدة في توفير خدمات و حلول الصيانة والإصلاح و العمرة للتوربينات و محركات الطائرات والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار شبكة عملائها العالميين بإعلانها خلال فعاليات معرض باريس الدولي للطيران توقيع اتفاقيتين مع كل من شركة نوردويند الروسية و طيران بي أتش البلغارية واللتين تعتبران من أسرع شركات خطوط الطيران نموا في أوروبا الشرقية.



ويعد إبرام هاتين الاتفاقيتين أول تعاون لشركة سند لتقنيات الطيران مع شركات الطيران في أوروبا الشرقية.



وتأتي جهود سند لتقنيات الطيران الهادفة إلى توسيع شراكتها مع شركات الطيران العالمية بعد تكريس شراكتها مع رولز رويس إحدى كبريات شركات تصنيع محركات الطائرات عبر ابرامها اتفاقية معها بقيمة 6.5 مليار دولار في وقت سابق من هذا الاسبوع.



و تعد " شركة نوردويند " ثامن أكبر ناقل جوي في روسيا الاتحادية وتسير رحلات جوية تجارية وخاصة إلى 85 وجهة في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية.



وبموجب الاتفاقية توفر" سند لتقنيات الطيران " خدمات العمرة لأربعة عشر محركا من نوع /IAE V2500/ حتى العام 2022 - و تشكل هذه الاتفاقية أول عقد من نوعه توقعه الشركة لخدمة محركات /V2500/ مع شركة طيران روسية.



وتسعى الشركة من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية إلى توسيع شبكتها من العملاء الدوليين وزيادة حصتها في قطاع خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة العالمي.



وتشغل شركة الطيران البلغارية الخاصة " بي اتش " رحلات بين وجهات في كل من أوروبا الشمالية و الغربية و بين بلغاريا.. وستقوم سند لتقنيات الطيران بتوفير خدمات العمرة لمحركات /V2500/ على طائرات شركة " بي أتش" خلال العام 2019.



و تعتبر " سند لتقنيات الطيران " مزودا مستقلا لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لعملاء شركة "IAE" حول العالم والتي قدمتها لما يزيد عن 300 محرك من طراز V2500 منذ العام 2014، بمعدل زيادة سنوية يزيد عن 20%.



ويصل عدد محركات V2500 التي قامت شركة "IAE" ببيعها إلى ما يزيد على 7 آلاف محرك وهي تستخدم في تشغيل طائرات إيرباص A320 واسعة الانتشار على المستوى العالمي.



وشهدت أعمال سند لتقنيات الطيران نموا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية بعد تضاعف حجم أعمالها 3 مرات وتوفيرها خدماتها لما يصل إلى 10 من شركات الطيران العالمية بالإضافة إلى دعمها لشركة "IAE" في تنفيذ عقود صيانة طويلة الأمد لمحركاتها من هذا الطراز.



وستقدم الشركة خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات V2500 لعملائها في مجمع الشركة المتطور بأبوظبي.



ويشكل الإعلان عن الهوية الجديدة للشركة منعطفا هاما في تاريخ تطور الشركة مستفيدة من خبرتها الواسعة في قطاع الطيران والتي تمتد لأكثر من ثلاثين عاما.



وتعكس الهوية الجديدة مواصلة الشركة جهودها الهادفة للتركيز على التميز الهندسي والريادة التقنية في مجال صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات