الجزائر:تغيير مدينتي إقامة مهرجانين دوليين ثقافيين

انسامد - 12 يونيو - حزيران - كشفت وزيرة الثقافة مريم مرداسي يوم الثلاثاء عن تغيير مدينتي إقامة المهرجانين الدوليين للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة والسماع الصوفي لتستضيفهما مدينتي مليانة والأغواط بدل الجزائر العاصمة وسطيف على التوالي.



وسينظم المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة الذي عكفت على استضافته مدينة الجزائر منذ تأسيسه في 6 مايو 2006 بمدينة مليانة (عين الدفلة) بدءا من السنة المقبلة.



ويعد اختيار مدينة مليانة لاحتضان المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية مناسبا لان هذا الطبع الموسيقى متجدر في التراث الغنائي لهذه هذه المدينة المولعة بالفن الاندلسي والتي توجد بها فرق في هذا الطبع منها الجمعية الزيرية الأندلسية لمدينة مليانة, والتي يترأسها الفنان يوسف عزايزية الذي أصبح اليوم محافظا للمهرجان الدولي للموسيقى الاندلسية والموسيقى العتيقة.



كما سينقل المهرجان الثقافي الدولي للسماع الصوفي الذي كانت تحتضنه مدينة سطيف منذ تأسيسه في 25 فبراير 2009 إلى الأغواط المعروفة باهتمام سكانها بالسّماع الصوفي الذي يعد من الفنون الروحية الأصيلة والمتجذرة في الولاية وضواحيها.



ويسمح نقل مثل التظاهرة الثقافية إلى مدن داخلية تعاني نقص النشاط الثقافي المتمركز غالبا في المدن الكبرى بانتعاش النشاط الثقافي وفتح المجال للتواصل مع المدن الاخرى ثقافيا وفنيا ويخلف حركية اقتصادية وسياحية.



وقد عرفت المهرجانات التي كان عددها 186مهرجانا وتقلص هذا عدد ها لتصبح 77 مهرجانا "في 2016 بعد عملية "مراجعة ميزانية كل مهرجان ومدته الزمنية" حيث تم الحفاظ على كل المهرجانات الدولية وأصبح عدد المهرجانات الوطنية (31) والمحلية (18) .



للتذكير فان وزيرة الثقافة كانت قد أعلنت اليوم خلال ندوة صحفية عن عملية تنظيم المهرجانات الثقافية وتأسيس لجنة وزارية لتقييم ومرافقة تنظيم هذه المهرجانات التي عرفت العديد منها تغييرات في تواريخ وأماكن تنظيمها كما تم تغيير عدد من محافظيها.



