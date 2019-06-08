"غرفة الشارقة"تشارك في مؤتمر الاتحاد العالمي لغرف التجارة

أنسامد - 8 يونيو / وام / تشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة في أعمال "مؤتمر الاتحاد العالمي لغرف التجارة"، التابع لغرفة التجارة الدولية، والذي يقام في نسخته الحادية عشرة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية خلال الفترة 12- 14 يونيو الجاري بمشاركة 1,200 مشارك من أكثر من 100 دولة حول العالم.



وقد عززت غرفة الشارقة شراكتها مع الاتحاد العالمي لغرف التجارة بإعلانها الرعاية الذهبية للمؤتمر الذي يقام تحت شعار "خلق مستقبل مشترك" حيث سيكون للغرفة جناح خاص خلال معرض المؤتمر لتعريف المشاركين بالخدمات والتسهيلات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لمجتمع الأعمال وعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة الشارقة إضافة لتسليط الضوء على بيئة الأعمال في الإمارة والدور الرائد الذي تلعبه الغرفة في تسهيل حركة التجارة العالمية.



ويضم وفد الغرفة عددا من كبار المسؤولين والموظفين من عدة إدارات تنفيذية وذلك ضمن استراتيجية الغرفة نحو تأهيل وتدريب كوادرها وإطلاعهم على أفضل الممارسات حيث ستكون هناك لقاءات واجتماعات متعددة مع كبار قادة غرف التجارة العالمية وصناع القرار حول العالم.



وتسلط الغرفة خلال مشاركتها في المؤتمر الضوء على أهمية تضافر جهود غرف التجارة العالمية لمناقشة مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه بيئة الأعمال كما ستعرض جوانب مختلفة من نواحي الحياة الحضارية والعمرانية والثقافية والإنسانية والتعليمية والاقتصادية والسياحية في إمارة الشارقة كونها من الوجهات الدولية التي تولي للثقافة والتعليم خصوصية بالغة وهذا ما يؤكده اختيارها هذا العام عاصمة عالمية للكتاب بجانب وجود مدينة جامعية متكاملة تحتضن جامعات وكليات لمختلف العلوم والتخصصات.



وقال سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن مشاركة الغرفة في المؤتمر - للعام السادس على التوالي - بصفتها الراعي الذهبي لهذا الحدث العالمي الكبير ومشاركتها في إحدى جلسات المؤتمر بورقة عمل إلى جانب ما يزيد عن 80 متحدثا في حوالي 25 جلسة نقاش تفاعلية وورشة عمل متنوعة المواضيع تهم التجارة الدولية وعمل غرف التجارة العالمية لتبادل الخبرات ومناقشة الأمور المتعلقة بقطاع الأعمال .. يعد نجاحا لرسالة الغرفة في تعزيز مكانتها في المحافل الاقتصادية العالمية وبناء جسور التعارف مع ممثلي القطاعات الاقتصادية من مختلف دول العالم لما لذلك من أثر إيجابي وبناء في خدمة أعضائها المنتسبين من مجتمع الأعمال.



وأضاف أن المشاركة في الحدث العالمي يعتبر ترجمة لرؤية الغرفة نحو الإنطلاق بمجتمع الأعمال المحلي إلى العالمية وترسيخ دور إمارة الشارقة كلاعب رئيس في الحركة التجارية الدولية .. موضحا أن مشاركة الغرفة في المؤتمر تمتد إلى تجهيز منصة عرض تعريفية وترويجية عن الإمارة من حيث مشروعاتها ومعالمها وخدمات دوائرها المحلية إضافة إلى إبراز أنشطة وخدمات ومبادرات الغرفة تجاه قطاع الأعمال الخاص والحكومي.



ولفت أمين إلى الدور الفاعل الذي تلعبه الغرفة في دعم مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والعالمية والتزامها في تعزيز حركة التجارة العالمية وتطوير أداء الغرف التجارية حول العالم وترسيخ دور القطاع الخاص في تحفيز التنمية المستدامة بما يعكس دور إمارة الشارقة الحيوي في منظومة التكامل الاقتصادي العالمي.



ويوفر المؤتمر منصة لاستعراض أفضل الممارسات وتبادل الأفكار النوعية التي تلهم أنماط التفكير الإبداعي حول أهم المسائل التي تؤثر في العالم اليوم بدءا من الترويج للأسواق العادلة والشفافة إلى التعليم والتجارة ويناقش من خلال جلساته وورشه المختلفة مواضيع الساعة ومنها بناء المدن الذكية ودور غرف التجارة في الوصول لأسواق شفافة والدور المتنامي لرواد الأعمال في الابتكار وقيادة التحول وأهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي إضافة إلى التعليم المتجدد والمهارات التعليمية لاقتصاد المستقبل.



