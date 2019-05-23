الامارت و الارن تضامن كامل في مواجهة التحديات

انسامد 23 مايو - ايار - أكد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عقب لقائهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.



وجدد ولي عهد أبوظبي والعاهل الأردني الإعلان عن "وقوفهما صفاً واحداً وتضامنهما المطلق في مواجهة كافة التحديات، وأن أمن الإمارات والأردن كان وسيبقى واحداً لا يتجزأ".



وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على التنسيق مع الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية العليا ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين ويضمن حرية الملاحة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة للعالم كله.



وتنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد وملك الأردن، ستقوم وحدات من القوات المسلحة في البلدين، بإجراء تمرين مشترك في المستقبل القريب في دولة الإمارات، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).



