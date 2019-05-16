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الجزائر تعرب عن انشغالها إثر تعرض منشآت نفطية سعودية لهجمات
وتدعو الى تغليب لغة الحوار
    أنسامد - 16 مايو - أعربت الجزائر عن انشغالها للأحداث المؤسفة في منطقة شبه الجزيرة العربية إثر تعرض منشآت نفطية بالقرب من الرياض (المملكة العربية السعودية) لهجمات بالطائرات المسيرة، داعية الى تغليب لغة الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

    وأوضح ذات المصدر أن الجزائر "تعرب عن انشغالها لتوالي الاحداث المؤسفة في منطقة شبه الجزيرة العربية والتي أخذت منحى خطيرا بتعرض منشآت نفطية بالقرب من الرياض لهجمات بالطائرات المسيرة".

    وإذ تعبر عن شجبها لهذه الهجمات --يضيف البيان-- فإن الجزائر "تدعو الى تفادي التصعيد وتغليب لغة الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات وايجاد الحلول الكفيلة بضمان مستقبل يسود فيه السلم والامن والرفاهية لصالح كافة شعوب المنطقة".

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