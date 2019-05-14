أنسامد - 14 مايو - ايار - توج صاحب الجلالة الملك محمد السادس ب "ميدالية إليس آيلاند" الشرفية 2019، وهي تتويج مرموق يمنح لشخصيات أمريكية ودولية تعود مساهماتها الشخصية والمهنية والخيرية بالنفع العميم على المجتمع الدولي، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء "ماب".



وتضم قائمة المتوجين بـ"ميدالية إليس آيلاند" الشرفية سبعة رؤساء أمريكيين، هم ريتشارد نيكسون، وجيرالد فورد، وجيمي كارتر ورونالد ريغان، وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون ودونالد ترامب.



الملك محمد السادس يتوج بالجائزة الدولية "ميدالية إليس آيلاند" الشرفية 20192019-05-13 22:540 تعليق توج الملك محمد السادس بـ"ميدالية إليس آيلاند" الشرفية 2019، وهي تتويج مرموق يمنح لشخصيات أمريكية ودولية تعود مساهماتها الشخصية والمهنية والخيرية بالنفع العميم على المجتمع الدولي.



وتضم قائمة المتوجين بـ"ميدالية إليس آيلاند" الشرفية سبعة رؤساء أمريكيين، هم ريتشارد نيكسون، وجيرالد فورد، وجيمي كارتر ورونالد ريغان، وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون ودونالد ترامب.



ويجسد هذا التتويج الرفيع الذي تمنحه "مؤسسة إليس آيلاند"، جوهر القيم الأمريكية، من خلال الاحتفاء والعرفان بخصال الوطنية والتسامح والإخاء والتنوع.



وتتمثل مهمة هذه المؤسسة، التي تمنح جوائزها سنويا في حفل كبير يقام بمدينة نيويورك، في تكريم قيم التنوع وتعزيز التسامح والاحترام والتفاهم بين الجماعات الدينية والعرقية.



كما تعنى المؤسسة التي تأسست سنة 1986 ، بصيانة وترميم أكبر رمز لتاريخ الهجرة الأمريكية ، "جزيرة إليس" التي تحتضن تمثال الحرية الشهير في نيويورك.



وقد نال هذه الجائزة ، فضلا عن شخصيات أمريكية بارزة، عدد من قادة العالم من بينهم حائزون على جائزة نوبل وأسماء مرموقة في الأوساط الأكاديمية ومجالات الفن والصناعة والرياضة.



