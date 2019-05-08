العمل الفني التجهيزي-عبور-ضيف الامارات في بينالي البندقية

انسامد - 8 مايو - ايار - يستضيف الجناح الوطني لدولة الإمارات المشارك بالدورة الـ 58 من المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية العمل الفني التجهيزي "عبور".



يعد هذا العمل تجربة جديدة غامرة و مصورة تعرض قصتين منفصلتين في آن واحد على قناتي فيديو و 12 قناة صوتية و مدته ست وعشرون دقيقة من إبداع الشاعرة والمخرجة السينمائية والفنانة متعددة التخصصات نجوم الغانم.



وتم تطوير هذا العمل الفني خصيصا للجناح الوطني و الذي تم تصويره في دولة الإمارات والبندقية بالتعاون مع القيمين الفنيين للجناح الوطني سام بردويل وتيل فلرات.



يعتبر هذا العمل الجديد امتدادا لتجربة نجوم الغانم في مجال الشعر العربي المعاصر عبر لغة سينمائية .. باتخاذ قصيدتها الجوهرية التي كتبتها في العام 2009 بعنوان "العابر يلتقط ضوء القمر" نقطة انطلاق .



و تتركب بنية الفيلم من قصتين مختلفتين الأولى " حقيقية" والثانية "خيالية" و كلتاهما تعرضان في الوقت ذاته على شكل فيلمين باسلوب سردي غير متتابع على جهتي الشاشة نفسها.



و قال سام بردويل وتيل فلرات القيمان الفنيان للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية 2019: يتناول العمل الفني "عبور" بعدين وهما الفن الشعري العريق الذي يحافظ على حضوره حتى يومنا هذا بصفته شكلا من الأشكال الفنية ضاربا بجذوره في أعماق المشهد الثقافي المحلي، بينما يتمثل البعد الآخر في الصناعة السينمائية التي تعد فنا حديثا نسبيا في السياق الثقافي بدولة الإمارات.



وتقدم الغانم في عملها الفني نموذجا واقعيا عن التجارب النفسية والعاطفية والجسدية المتعلقة بمواضيع الاغتراب، التي تشكل أحد المحاور الرئيسية ضمن العديد من ممارستها الفنية.



وبين ضفتي الواقع والخيال، تحاول الغانم جذب المشاهدين إلى أحد أبرز التساؤلات المحورية التي يطرحها الفيلم والمتمثل في مدى قدرة الفن في إحداث أثر إيجابي ملموس في حياة أولئك الذين يسعى إلى سردها.



و تعليقا على فيلمها، قالت الفنانة نجوم الغانم: " أسعى من خلال "عبور" إلى إظهار نواحي الترابط بين تجربتي الشخصية وبطلتي الفيلم الرئيسيتين الممثلة أمل و الشخصية التي تتقمص دورها " فلك".



ويجسد الفيلم الواقع المعقد الذي تعيشه العديد من النساء كوسيلة للتعبير باسلوب مجازي عن بعض التحديات الملحة التي نعيشها في الوقت الراهن.



و يرافق معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات كتاب مصور من 136 صفحة يحمل العنوان ذاته قام بتحريره القيمان الفنيان سام بردويل وتيل فلرات وهو متوفر بطبعتين منفصلتين باللغتين العربية والإنجليزية ويتضمن مقالا لكلا القيمين بالإضافة إلى لقاء مع الفنانة نجوم الغانم ومجموعة مختارة من قصائدها الشعرية بالإضافة إلى صور من العمل الفني "عبور".. ويتولى نشره وتوزيعه كل من الجناح الوطني لدولة الإمارات ودار النشر "سيلفانا إديتوريالي" ميلانو .



