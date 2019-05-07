انطلاق "مهرجان رمضان 2019" في كافة مدن الشارقة

انسامد - 7 مايو - ايار - انطلقت اليوم فعاليات "مهرجان رمضان الشارقة" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً منذ 30 عاماً بالتزامن مع بداية الشهر الفضيل في كافة مناطق ومدن الإمارة بالتعاون مع عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية والقطاع الخاص ويحمل في نسخته هذا العام شعار "هل رمضان وهلت المفاجآت" وتستمر فعاليات المهرجان حتى 8 يونيو المقبل بدعم ومساندة من إدارات مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية المتخصصة في الإمارة التي تطرح تخفيضات تصل نسبتها إلى نحو 75 بالمائة طوال أيام المهرجان.



وسيشهد المهرجان العديد من الانشطة ابرزها "بازار رمضان للمنتوجات المتنوعة" في متاجر الجرينة ابتداء من 8 مايو الجاري حتى الـ6 من يونيو المقبل ويضم 22 جناح عرض الى جانب "القرية التراثية" بمركز اكسبو الشارقة و"مهرجان ليالي رمضان الشارقة 2019" والذي يُنظمه ويستضيفه مركز إكسبو وينطلق من 23 مايو الجاري حتى 8 يونيو المقبل.



و بما ان للرياضة مكان مميز في المهرجان من أبرزها بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة القدم في الصالات المغلقة بالتعاون مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى ركن الضيافة الذي يفتح أبوابه طوال ليالي شهر رمضان المبارك في مراكز التسوق المختلفة في الشارقة.



