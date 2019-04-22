تراث الإمارات" يشارك في معرض أبوظبي للكتاب

انسامد - 22 ابريل - نيسان - يستعد نادي تراث الإمارات لمواصلة مشاركاته في مختلف الفعاليات الثقافية والتراثية التي تشهدها الدولة ابتداء بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب وانتهاء بمهرجان الظفرة التراثي مرورا بفعالياته الخاصة بعام التسامح .. فيما اختتم مشاركته المتميزة في فعاليات الدورة السابعة عشرة من " أيام الشارقة التراثية".



وتأتي هذه المشاركات في إطار الحضور الفاعل للنادي في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تخدم تراثنا وتزيد من الحراك الثقافي في الدولة، وانسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات التي تركز على تفعيل الدور الثقافي للنادي بشكل عام، ودوره التراثي بشكل خاص، وتكثيف جهوده في دعم الثقافة التراثية ورفدها بكل ما يعزز انتشارها ويدعم حيويتها.



وسجل النادي مشاركة متميزة في أيام الشارقة التراثية التي اختتمت مطلع الأسبوع الحالي وزار جناحه التراثي عدد كبير من الزوار والمشاركين في الفعاليات إضافة إلى زيارة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا المنظمة للجناح والذي أعرب عن تقديره لجهود النادي في صون الموروث والإسهام في الحراك الثقافي، كما كرم النادي.



يعقد مهرجان الظفرة التراثي خلال الفترة من 30 أبريل الجاري حتى الثاني من مايو المقبل وإثراء معرض أبوظبي الدولي للكتاب - الذي يقام خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل الجاري - بعشرات العناوين من الإصدارات الثقافية التراثية والكتب المُحققة في جوانب التراث الأدبي والحياة الشعبية والمؤلفات الموسوعية، إضافة إلى العديد من الدواوين لشعراء من الإمارات، وأعداد مجلة تراث الشهرية .



