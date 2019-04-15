معرض أبوظبي الدولي للكتاب ينطلق 24 أبريل

انسامد - 15 ابريل- نيسان - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - تنطلق فعاليات الدورة الـ29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في الفترة ما بين 24 إلى 30 أبريل الحالي تحت شعار " المعرفة.. بوابة المستقبل " على مساحة 26 ألف قدم مربع بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة تعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها المعرض.



وكشفت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن حجز مساحات المعرض بالكامل مع وجود أكثر من 100 ناشر على قائمة الانتظار إذ يستقطب المعرض في دورته الحالية نخبة من أبرز الكتاب والمؤلفين العالميين ودور النشر المرموقة والفنانين المبدعين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم ومنهم بين أوكري الفائز بجائزة البوكر والمؤلف سارو برييرلي الذي تم تحويل قصة حياته إلى الفيلم المشهور "ليون" وزين الدين يوسفزاي والد الحائزة على جائزة نوبل ملالا يوسفزاي وآخرون الأمر الذي يؤكد على مكانة أبوظبي كمركز إقليمي وعالمي للنشر.



ويشارك في الدورة الـ29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب عارضون بأكثر من 30 لغة مع انطلاق أركان تفاعلية جديدة وهي ركن النشر الرقمي وركن القصص المصورة وركن الترفيه ويتضمن كل ركن من الأركان الجديدة تجارب تفاعلية متميزة ومبتكرة للجمهور من مختلف الأعمار.



ويسلط ركن النشر الرقمي الضوء على أهمية التكنولوجيا والابتكار في صناعة الكتاب وتطوير خدمات وحلول النشر حيث يمثل مركزا لاستكشاف أحدث التوجهات في تطوير المحتوى الرقمي إذ يقدم مجموعة من الخبراء عروضا توضيحية حية وأنشطة تفاعلية وحوارات بناءة متعلقة بقطاع النشر.



ويزخر معرض أبوظبي الدولي للكتاب بمشاركة أكثر من ألف عارض من 50 دولة يعرضون أكثر من 500 ألف عنوان في مختلف مجالات العلوم والمعارف والآداب وبلغات متعددة إضافة إلى عقد فعاليات ثقافية وترفيهية وتعليمية واستضافة مجموعة مختارة من المؤلفين والأدباء والفنانين من مختلف دول العالم.



وللمرة الأولى يستضيف معرض أبوظبي الدولي للكتاب عارضين من أوكرانيا وجمهورية التشيك وإستونيا ومالطا والبرتغال.



وتحتفي الدورة الـ 29 بجمهورية الهند ضيف شرف المعرض الذي يعد من أكثر معارض الكتب تنوعا في المنطقة وتشارك في المعرض مجموعة كبيرة من دور النشر الهندية التي تتميز بكثافة إصداراتها التي تلبي اهتمامات شرائح كبيرة من القراء بينما يحل كبار الكتاب والمؤلفون والفنانون من الهند ضيوفا على المعرض للمشاركة في البرامج التفاعلية التي تم إعدادها بالتعاون مع السفارة الهندية في الدولة حيث تعطي مشاركة الهند هذا العام زخما مميزا لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب وذلك ترسيخا لمفهوم التسامح عبر تسليط الضوء على التنوع الثقافي الغني الذي تحتضنه وتحتفي به الإمارات.



ويسلط معرض أبوظبي الدولي للكتاب الضوء أيضا على واحدة من القامات الشعرية في الإمارات الشاعرة الراحلة عوشة السويدي "فتاة العرب" التي تم اختيارها شخصية محورية للمعرض وذلك تقديرا لما تركته من إرث شعري نبطي ملهم.



كما يحتفي ركن القصص المصورة بشخصية البطل الخارق "أكوا مان" ذات الشعبية الكبيرة حول العالم بينما يقدم ركن الترفيه العديد من خيارات المأكولات والمشروبات والموسيقى والفنون التي تعكس مختلف الثقافات من شتى أنحاء المنطقة والعالم.



