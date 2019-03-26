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السفير الليبي في ايطاليا يجتمع بعدد من السفراء الغربيين
    انسامد - 26 مارس - اذار - اجتمع السفير ليبيا لدى إيطاليا الدكتور "عمر الترهوني" مع السفراء والقائمين بالأعمال لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، بلجيكا، تشيكيا، ومالطا. وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تمحور حول عدة نقاط، كان أهمها الأزمة السياسية التى تمر بها ليبيا، والإعداد للمؤتمر الوطني الجامع، ودور بعثة الأمم المتحدة ، بالإضافة إلى الترتيبات الاقتصادية والأمنية التي تشرف عليها حكومة الوفاق . وأعرب السفراء عن تقديرهم لجهود الحكومة لدعم الامن والاستقرار ..

    مجددين دعم بلدانهم للدولة الليبية في المجالات كافة. ...

    المصدر : وكالة الانباء الليبية
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    إثنين من الدلافين يحرسان مركبا شراعيا بين كورسيكا وتوسكانا

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