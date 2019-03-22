الامارات تعزي العراق في ضحايا حادث غرق العبارة

أنسامد - 22 مارس / آذار - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تعزية إلى الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق في ضحايا حادث غرق عبارة وسط نهر دجلة في مدينة الموصل.



وأعرب رئيس الدولة عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ العراق وشعبه الشقيق من كل مكروه.



كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس جمهورية العراق.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية