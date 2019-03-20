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سلاح الجو التركي يدمّر مواقع لـ"بي كا كا" شمالي العراق
    أنسامد - 20 مارس / آذار / الاناضول - تمكّن سلاح الجو التركي من تدمير مواقع تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، شمالي العراق.

    جاء ذلك حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، عبر حسابها في موقع "تويتر".

    وقالت الوزارة، إن المقاتلات التركية نفّذت غارة جوية ضد "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق.

    وأوضحت أن الغارة أسفرت عن تدمير مرابض أسلحة ومستودعات ذخيرة وتحصينات تابعة للإرهابيين في المنطقة.

    ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

    يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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