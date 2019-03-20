مقتل شابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي بالضفة الغربية
القوات التونسية تقتل دواعش قرب الحدود الجزائر
سلاح الجو التركي يدمّر مواقع لـ"بي كا كا" شمالي العراق
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
مع إقتراب الصيف ، 6 من أصل 10 إيطاليين مهووسون بالرياضة
لرئيس الإيطالي ماتاريلا يمنح جوائز للشباب المتميز في مجال الخدمات الإجتماعية
مظاهرات في ميلان تطالب بوقف العنصرية
رجال "185 RRAO"، أحدي القوات الخاصة للجيش الإيطالي خلال أنشطة المراقبة الاستراتيجية
عقب طقس سيىء، شمس ساطعة وسماء زرقاء على جبال دولوميتي
ثلوج في مدينة "سيينا" حيث تستخدم الزلاجات في الميدان