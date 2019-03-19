ولي عهد أبو ظبي يؤكد دعم بلاده لنيوزيلندا في مواجهة الإرهاب

أنسامد - 19 مارس /آذار- أكد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ، محمد بن زايد آل نهيان اليوم /الثلاثاء / مساندة بلاده لنيوزيلندا وتضامنها معها في مواجهة أشكال التطرف والإرهاب كافة وتجاه كل ما تتخذها من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



وأعرب ولي عهد أبو ظبي - خلال اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن - عن تعازيه ومواساته للحكومة والشعب النيوزيلندي وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش " وأسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.



وشدد على الضرورة الملحة لتواصل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة التعصب والإرهاب الذي لا دين له، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرف، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام بين شعوب العالم.



المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية