السراج يجتمع مع رؤساء بعثات الدبلوماسية لدول الاتحادالاوروبي

انسامد - 13 مارس - اذار - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فايز السراج اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى ليبيا، وذلك بحضور كل من وزير الخارجية السيد محمد سيالة، ووزير الداخلية السيد فتحي باشاغا، والمستشار السياسي للرئيس السيد طاهر السني، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية السيد حاجي دهان، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي السيد حافظ قدور . ورحب السراج بالسادة السفراء، مثمنا جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار في ليبيا وشدد على أهمية عودة السفارات للعمل من مقارها في العاصمة طرابلس، واستعرض مستجدات الأوضاع في ليبيا ، مؤكدا على الحل السياسي للأزمة الراهنة، وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، ليقول الشعب كلمته عبر صناديق الاقتراع. وانتقد السراج التدخلات السلبية لبعض الدول، كما عبر عن انزعاجه من استمرار تقديم السلاح لأطراف الصراع وبما يساهم في تعقيد واطالة عمر الازمة.



من جانبهم اجمع السفراء على دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، مشيدين بتصريحات السراج عن الثوابت التي تشمل مدنية الدولة وتوحيد المؤسسات السيادية، واكدوا على دعم خط المبعوث الاممي السيد غسان سلامة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، واهمية عقد المؤتمر الوطني الجامع وفقا لهذه الخطة، ليناقش خلاله ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق ، سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي ، تمهيدا لانتخابات تشريعية ورئاسية. واعلن السفراء عن دعمهم لنهج الحوار واللقاءات ما بين الأطراف الليبية وآخرها لقاء ابوظبي. على صعيد اخر بحث الاجتماع الدعم الأوروبي لوزارات حكومة الوفاق الوطني في المجال الخدمي والإنساني، كما تم بحث ملفي الهجرة وحقوق الانسان . وتطرق السراج خلال الاجتماع إلى أهمية عودة خطوط الطيران الأوروبية لتستأنف رحلاتها مع ليبيا، كما طالب برفع الحظر عن الطيران الليبي ليواصل رحلاته الى المطارات الأوروبية، أيضا تم بحث الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتخصيص منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات والمعاهد الأوروبية ، وتوفير فرص العلاج للمرضى الليبيين وتسهيل إجراءات منح التأشيرة.



المصدر : وكالة الانباء الليبية.



