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المنظمة الدولية للهجرة :إعادة أكثر من 160 مهاجراً غير شرعي
    انسامد - 25 فبراير - شباط - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن إعادة أكثر من ( 160 ) مهاجرا غير شرعي طواعية من مدينة سبها إلى دولة نيجيريا. وبينت المنظمة الدولية للهجرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" أن إعادة المهاجرين جاءت عبر برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمنظمة الدولية للهجرة وبدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي. وفي مايو الماضي قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بأماكن احتجاز رسمية في ليبيا بحوالي ( 5.700 ) شخصا بينهم( 2.367) شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

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