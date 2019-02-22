مساهل:الجزائر لا تدخر أي جهد في استتباب الاستقرار في المنطقة

انسامد - 22 فبراير / شباط - أكد عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري أن بلاده لا تدخر أي جهد للمساهمة بقدر الإمكان في استتباب السلم والأمن والاستقرار في المنطقة التي تشهد منذ سنوات حالة من عدم الإستقرار وانعدام الأمن و تقلبات كبيرة لاسيما في ليبيا والساحل.



وأضاف مساهل في ندوة خلال زيارته الحالية لهولندا إن هذه الجهود تبقى مرتكزة على مبادئ واضحة وعدم التدخل و التعامل على قدم المساواة والتمسك بمسارات التسوية.



واستعرض مساهل مختلف التهديدات والتحديات التي تواجهها منطقة الساحل الصحراوي و شمال إفريقيا وانعكاساتها على الاستقرار في المنطقة.



وتطرق مساهل إلى الإرهاب والراديكالية والجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية الواسعة النطاق.



وفي هذا السياق، أشار وزير الشؤون الخارجية إلى جهود الجزائر الرامية إلى مواجهة هذه التحديات على الصعيد الوطني بفضل تعبئة قوات الجيش الوطني الشعبي و قوات الأمن وعلى الصعيد الإقليمي من خلال تقديم مساعدتها لبلدان المنطقة.



المصدر: وكالة الانباء الجزائرية