استمرار معرض ايدكس 2019 في الامارات

انسامد - 19 فبراير - شباط - وقعت شركة ميليكتريا ميدل إيست للكابلات إحدى الشركات الأعضاء في مجلس الإمارات للشركات الدفاعية اليوم على هامش معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019" أربع اتفاقيات مع شركات سعودية ويونانية وفنلندية بهدف توسيع قاعدة خدماتها ومنتجاتها ونطاق توزيعها في الأسواق المحلية والإقليمية.



فقد وقع تومي كاوكونين الرئيس التنفيذي لشركة ميليكتريا ميدل إيست للكابلات اتفاقية مع شركة انتراكوم اليونانية لتوريد أجهزة التواصل الداخلي في العربات والسيارات والآليات العسكرية ضمن دارات الاتصال المغلقة.



وأشار كاوكونين الى أن الشركة وقعت اتفاقية مع شركة إبوسيرفيس الفنلندية لتوريد أنظمة الإنذار المبكر للحماية من مخاطر أسلحة الدمار الشامل بحيث تتولى شركة ميليكتريا التسويق لهذه الأنظمة داخل السوق المحلية والأسواق المجاورة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن الاتفاقية تشمل إنشاء مركز تجميع وصيانة هذه الأنظمة.



وأوضح أن الشركة تمكنت أيضا في اليوم الأول للمعرض من توقيع اتفاقية مع شركة ميكروبوليس الفنلندية لتوريد منظومة الإطفاء وحماية الأفراد الذاتية داخل العربات والسيارات العسكرية.



وأضاف أن الشركة كللت نشاطها في اليوم الأول من المعرض بتوقيع الاتفاقية الرابعة مع شركة إمعان السعودية والتي تعطي الأخيرة حق ترويج وتسويق منتجات شركة ميليكتريا داخل السوق السعودية.



من جهته قال سلطان عبد الله السماحي المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة إننا نشجع الشركات الأعضاء على الانفتاح على نظيراتها من مختلف دول العالم وتبادل الخبرات والمنافع معها بما يضمن تطورها وتقدمها لتواكب الشركات العالمية من حيث الخبرات والتقنيات في شتى المجالات.