بعد أزمات الاقتصاد.. تركيا تستنجد بـ"المستثمرين الملائكة"

انسامد - 18 فبراير - شباط - تستضيف اسطنبول، هذه الأيام، فعاليات "المنتدى العالمي للمستثمرين الملائكة"، فيما يبدو أن من باتوا يعرفون بـ " المستثمرين الملائكة" قد يكونون حلا تخديريا جديدا لأزمات الاقتصاد التركي المتفاقمة.



والمستثمرون الملائكة Angel investor، أشخاص أثرياء يقدمون رؤوس الأموال للشركات الناشئة غالبا، مقابل سندات قابلة للتحويل أو حصص في المشروع.



وكان رئيس المنتدى بيبرس ألطن طاش، قد قال إن الفعاليات تقام بين 17 ـ 19 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من ألف مستثمر، بينهم رؤساء "المستثمرين الملائكة"، من 80 دولة، وفقا لموقع "أحوال" التركي.



وأوضح أن تركيا قبل 8 أعوام، كانت في المرتبة الـ 32 بالقارة الأوروبية من حيث عدد الشركات الناشئة، مبينا أنها ارتقت إلى سوق "المستثمرين الملائكة"، بما يتجاوز 500 مليون يورو.



