وزير سعودي يأسف لادراج بلاده الى قائمة الدول الممولة للارهاب

انسامد - 14 فبراير - شباط - عبر وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" عن اسفه لإدراج المفوضية الاوروبية بلاده ضمن قائمة الدول المتورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معربا عن أمله في أن يتم تعطيل هذا القرار في البرلمان الاوربي. و كانت المفوضية الاوروبية قد اصدرت امس قرارا أضافت بموجبه السعودية و ضمن هذه القائمة وهو ما يشكل مخاطر و آثار سلبية على عمليات القطاع المصرفي السعودي. ونقلت وكالة الانباء السعودية عن الوزير "الجدعان" قوله "إن التزام السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف ، هذا الاعلان سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً"، في إشارة الى أمل الرياض في أن يتم تعطيل هذا القرار.



يشار الى أن المفوضية الأوروبية كانت اصدرت امس الاربعاء قرارا أضافت بموجبه السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى قائمة الدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مطالبة مصارف الاتحاد الأوروبي بإجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في هذه القائمة السوداء.



