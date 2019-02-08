تونس: توقيع اتفاق لزيادة الاجور في الوظيفة العمومية

انسامد - 8 فبراير / شباط - تم أمس الخميس توقيع اتفاق لزيادة الاجور في الوظيفة العمومية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، يتم بمقتضاه الغاء الاضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية الذي كان مقررا يومي 20 و21 فبراير الجاري.



أعلن ذلك وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالقصبة.



ووصف الطرابلسي هذا الاتفاق الذي وقعه كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ب"التاريخي"، مشيرا الى انه يمثل نجاحا جديدا في مسار التفاوض بين الطرفين ونجاحا ثانيا حققته تونس بعد استكمال مسار الانتقال الديمقراطي.



ومن جهته، اعتبر نورالدين الطبوبي ان هذا الاتفاق يعد انتصارا لروح المسؤولية العالية ويعكس تميز السياسة التعاقدية والحوار الاجتماعي في تونس.



الصورة: رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد المصدر: وكالة الانباء التونسية