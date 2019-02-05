الجزائر للوزاري العربي الأوروبي:استراتيجية مشتركة ضد الارهاب

انسامد - 5 فبراير - شباط - دعا كاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري باش طبجي في بروكسال، في أشغال الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي، الى اعتماد استراتيجية مشتركة وفق مقاربة متعددة الأبعاد، لمحاربة آفة الإرهاب والجريمة المنظمة، وإلى تعزيز التعاون العربي الأوروبي وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات ذات الأولوية للطرفين.



و أكد باش طبجي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، على أهمية تعزيز مختلف أوجه التعاون العربي والأوروبي ورفع مستوى التنسيق والشراكة بين الجانبين، اعتبارا لما يجمعهما من مصالح مشتركة وما يواجهانه من تحديات ورهانات.



وشدد كاتب الدولة، في كلمة أمام المشاركين، على أن التوصّل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية يبقى من أوكد الأولويات لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة، داعيا إلى تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات لتحقيق سلام يمكّن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



كما أكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة الأشقاء الليبيين على الحوار والتفاوض في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.



