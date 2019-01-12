إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

أنسامد - 12 يناير/ كانون الثاني/ - سلم إرهابي نفسه، صباح يوم الجمعة، للسلطات العسكرية بتمنراست (الناحية العسكرية السادسة) وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.



وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابي نفسه، صباح هذا اليوم 11 جانفي 2019، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.



ويتعلق الأمر بالمسمى بكناوي الطاهر المكنى +أبو الشيخ+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن (03) ذخيرة مملوءة".



وتأتي هذه العملية --يضيف البيان-- "لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها قوات الجيش الوطني الشعبي ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين عبر كافة ربوع الوطن لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".



