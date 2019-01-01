مصر للطيران توسع إتفاقية المشاركة بالرمز مع اليونانيةايجا

انسامد الاول من يناير - كانون ثاني - اعلنت شركة مصر للطيران اليوم أنها إتفقت مع شركة AEGEAN Airlines اليونانية على توسيع إتفاقية المشاركة بالرمز الموقعة بينهما بصفتهما من أعضاء تحالف ستار العالمى بمايمنح ركاب مصر للطيران أماكن إضافية للسفر إليها ..



جاء ذلك فى بيان إعلامى أصدرته مصر للطيران وتضمن البيان : "صرح الطيار أشرف الخولى رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية انه تم توسيع اتفاقية المشاركة بالرمز المبرمة بين مصر للطيران، الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية وشركة AEGEAN Airlines اليونانية الأعضاء بتحالف ستار بما يمنح عملاء مصر للطيران المزيد من خيارات السفر ..



وتضمن توسيع الاتفاقية إضافة نقطة "مارسيليا" أمام عملاء مصر للطيران للسفر إليها عبر مطار أثينا كما يمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكرهم إلى مدينة مارسيليا عبر الموقع الاكتروني لمصر للطيران www.egyptair.com تطبيقات الهواتف الذكية ومكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة والسفر ..



يذكر أن عملاء الشركتين بإمكانهم الاستفادة بمميزات برنامج المسافر الدائم، بما فى ذلك جمع واستبدال الأميال واستخدام استراحات درجة رجال الأعمال وغيرها المزيد من المميزات ..



