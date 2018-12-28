البحرية المغربية تنقذ مئات المهاجرين قبالة السواحل المغربية

أنسامد - 28 ديسمبر/ كانون الأول/ - أفاد مصدر عسكري أن البحرية الملكية المغربية أنقذت في البحر المتوسط 367 مهاجرا معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يحاولون بلوغ السواحل الإسبانية، فقا لوكالة الأنباء المغربية.



وقال إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم، بينهم نساء وأطفال، كانوا "يواجهون صعوبات على متن زوارق عدة".



وأضاف "أنهم جميعا بخير بعدما نقلتهم وحدات البحرية الملكية الى أقرب موانئ".



وأوردت حصيلة رسمية أخيرة أن المغرب اعترض نحو 68 ألف مهاجر وتصدى ل122 "شبكة إجرامية ناشطة" بين يناير ونهاية سبتمبر.



وإضافة الى مهاجري جنوب الصحراء، تكررت في الأشهر الاخيرة محاولات شبان مغاربة المغادرة على متن زوارق مطاطية.



وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن الطريق البحري بين المغرب واسبانيا بات الاكثر سلوكا من جانب المهاجرين، مع وصول أكثر من 55 ألفا و200 شخص الى السواحل الاسبانية هذا العام.



وقضى 681 مهاجرا منذ بداية العام في غرب البحر المتوسط خلال محاولتهم بلوغ إسبانيا، بحسب المنظمة، في حين قضى 224 في 2017.



