الجزائر لديها إمكانيات تؤهلها لتكون قبلة الإستثمار التدويري

أنسامد - 27 ديسمبر/ كانون الأول/ - أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة ,فاطمة الزهراء زرواطي, اليوم بالبليدة, أن الجزائر تتوفر على الإمكانيات التي تؤهلها لتكون قبلة للراغبين في الإستثمار في مجال الإقتصاد التدويري الذي يراهن عليه لترقية الإقتصاد الوطني خارج المحروقات" وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية .



وأوضحت السيدة زرواطي لدى إشرافها على اختتام أشغال الجلسات الجهوية الأولى وسط غرب حول "الاقتصاد التدويري", أن الجزائر تنتج سنويا 34 مليون طن من النفايات المتوقع أن يرتفع حجمها آفاق سنة 2035 إلى 70 مليون طن 50 بالمائة منها قابلة للرسكلة على غرار البلاستيك و النفايات المنزلية و ما شابهها.



و في هذا الصدد, أكدت الوزيرة على ضرورة استغلال هذا المخزون كمصدر للثروة و موفر لمناصب العمل, مشيرة إلى أن مجال رسكلة و إعادة تدوير النفايات يعد من بين أبرز المجالات التي يعول عليها لترقية الإقتصاد الوطني خارج المحروقات.



و بهدف تجسيد هذا المشروع الواعد على أرض الواقع- تقول الوزيرة - بادرت الوزارة الوصية لتنظيم جلسات جهوية تحضيرية للجلسات الوطنية الأولى للإقتصاد التدويري مطلع شهر فبراير و التي احتضنت ولاية البليدة أولى أشغالها و هذا بهدف إعداد ورقة طريق لوضع اللبنة الأساسية لتجسيد هذا المشروع الطموح بالتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة.



