مدير عام منظمة الهجرة الدولية غادر مصر الي برشلونة

انسامد - 19 ديسمبر - كانون اول - غادر القاهرة اليوم الأربعاء " انطونيو فيتورينو " المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية متوجها إلى برشلونة بعد زيارة لمصر إستغرقت عدة أيام إلتقى خلالها مع عدد من كبار المسئولين لبحث دعم التعاون لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية صرحت مصادر مطلعة شاركت فى وداع " فيتورينو " بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة : إلتقى مدير عام منظمة الهجرة الدولية خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات حيث تم بحث دعم علاقات التعاون بين مصر والمنظمة خاصة فى مواجهة عمليات الهجرة غير الشرعية والعمل على التوصل للحلول متوسطة وطويلة الأجل الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة.



كما بحث تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى بلدان المنشأ والعبور وإستعراض الجهود المصرية المبذولة على المستويين المحلى والإقليمى والنجاحات المحققة فى مواجهة عناصر الشبكات العاملة فى هذا المجال نتيجة للضربات الأمنية والاستباقية وبحث البدء بتفعيل تأهيل عدد من مراكز التدريب المهنى بمصر خاصة فى المحافظات المصرية ذات المعدلات الأعلى فى حوادث الهجرة غير الشرعية .



