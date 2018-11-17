الجزائر تدعو إلى منظمة قارية مدروسة و مطورة أفريقية

أنسامد - 17 نوفمبر /تشرين الثاني/ - أكد الوزير الأول، أحمد
أويحيى بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ،اليوم
السبت بأديس أبابا، أن " الجزائر ستكون اليوم وغدا مدافعا و فاعلا
مقتنعا بمنظمة قارية مدروسة و مطورة من طرف الأفارقة و من أجل
الأفارقة"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
قد صرح السيد أويحيى لدى افتتاح أشغال القمة الاستثنائية ال11
للاتحاد الافريقي أن "الجزائر ستكون اليوم و غدا مدافعا و فاعلا
مقتنعا بمنظمة قارية مدروسة و مطورة من طرف الأفارقة و من أجل
الأفارقة" مضيفا أن الأمر يتعلق ب " منظمة تجتمع و تتوحد فيها، بكل
سيادة، اراداتنا الوطنية لصالح وحدتنا و تضامننا".
كما أبرز الوزير الأول الأهمية التي توليها الجزائر لإفريقيا حيث
قال أن الجزائر " تعتبر انتمائها الافريقي عنصرا محوريا لهويتها و
تبقى وفية للتضامن الذي تتقاسمه مع الشعوب الأخرى و بلدان القارة
من أجل قضايا الحرية والتنمية.