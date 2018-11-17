الجزائر تدعو إلى منظمة قارية مدروسة و مطورة أفريقية

أنسامد - 17 نوفمبر /تشرين الثاني/ - أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ،اليوم السبت بأديس أبابا، أن " الجزائر ستكون اليوم وغدا مدافعا و فاعلا مقتنعا بمنظمة قارية مدروسة و مطورة من طرف الأفارقة و من أجل الأفارقة"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.



قد صرح السيد أويحيى لدى افتتاح أشغال القمة الاستثنائية ال11 للاتحاد الافريقي أن "الجزائر ستكون اليوم و غدا مدافعا و فاعلا مقتنعا بمنظمة قارية مدروسة و مطورة من طرف الأفارقة و من أجل الأفارقة" مضيفا أن الأمر يتعلق ب " منظمة تجتمع و تتوحد فيها، بكل سيادة، اراداتنا الوطنية لصالح وحدتنا و تضامننا".



كما أبرز الوزير الأول الأهمية التي توليها الجزائر لإفريقيا حيث قال أن الجزائر " تعتبر انتمائها الافريقي عنصرا محوريا لهويتها و تبقى وفية للتضامن الذي تتقاسمه مع الشعوب الأخرى و بلدان القارة من أجل قضايا الحرية والتنمية.



