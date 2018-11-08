أحزاب الأغلبية الرئاسية بالجزائر تتفق على دعم بوتفليقة

انسامد - 8 نوفمبر - تشرين الثاني - اجتمعت أحزاب الأغلبية الرئاسية بالجزائر للتنسيق وتقرير إضفاء الطابع الرسمي في إطار التحالف الرئاسي لدعم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للترشح لفترة رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل.



ضم الاجتماع كلا من جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، والوزير الأول (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي وعمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) وعمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية. وذكر التلفزيون الجزائري اليوم أن الاجتماع أسفر عن ميلاد تحالف رئاسي يجمع الأحزاب الداعمة للرئيس بوتفليقة التي قررت تنسيق جهودها في دعم ترشح الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



الاجتماع وصف بالتنسيقي بين الأحزاب الممثلة للأغلبية، أحزاب قررت إضفاء طابع الرسمية في علاقتها لدعم رئيس الجمهورية.



وقال المجتمعون، في بيان لهم عقب الاجتماع نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إنه "بعد تحليل الوضع السياسي للبلاد، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة، قرر الأحزاب الأربعة إضفاء الطابع الرسمي على علاقاتهما في إطار تحالف دعم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".



