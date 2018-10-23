كونتي:التفكير في انتخابات بليبيا ديسمبر المقبل غير حكيم

انسامد - 23 اكتوبر - تشرين الاول - قال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبّي كونتي، إن «التفكير في إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا في ديسمبر المقبل، يبدو لي أملاً غير حكيم».



وأضاف رئيس الحكومة في حديث مع الصحافيين بمقر الصحافة الأجنبية في روما،: «لكن هذا أمر لن تقرره إيطاليا، وقد تشاطرنا هذا التقييم في بروكسل أنا والرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون» .



من ناحية اخري أكد وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي اعتمادهم على مشاركة فاعلة من روسيا وأمريكا في قمة باليرمو حول ليبيا.



وأعرب ميلانيزي في مداخلته خلال المنتدى عبر الأطلسي حول روسيا عن ثقتهم الكبيرة بمؤتمر باليرمو من أجل ليبيا بحسب وكالة آكي الإيطالية.



وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قد صرح بأنهم سيكونون شموليين للغاية في مؤتمر باليرمو مشيرا إلى دعوتهم لجميع الجهات الفاعلة على الساحة الليبية لإحراز تقدم في الملف الليبي.



