اجتماع عربي لبحث دور القوات المسلحة في التعامل مع اللاجئين

انسامد - 15 اكتوبر - تشرين الاول - بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الندوة 55 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية التي مثلها العميد الركن رياض كاملالشريدة، وتناقش الندوة على مدى أحد عشر يوما دراسة موضوع "دور القوات المسلحة العربية في التعامل مع مشكلة اللاجئين".



وأكد السفير إبراهيم خليل الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية، أن هذه الندوة تكتسب أهمية خاصة تنبع من تعزيزها فرص التعاون المشترك بين الجيوش العربية لما للمصطلحات الموحدة من أهمية تعزيز العمل العربي العسكريالمشترك بين مختلف الدول العربية.



وشدد الذوادي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية على أهمية موضوع الدراسة محل هذا الاجتماع تحت عنوان" دور القوات المسلحة فى التعامل مع مشكلة اللاجئين"، وهو من المواضيع المهمة لدى قواتنا المسلحة وتأتي هذه الدراسة استكمالا للندوات السابقةوالتي تمخض عنها العديد من الموضوعات المهمة التي تخدم المصلحة العامة للقوات المسلحة العربية.



وأكد تقدير جامعة الدول العربية وأمينها العام لعقد هذه الندوات التي تعود بالفائدة على القوات المسلحة بالدول العربية، وتعزز فرص التعاون المشترك فيما بينها..مشيدا بدور وفد المملكة العربية المغربية برئاسة العميد محمد سعدون وإدارته الحكيمة خلال الدوره ٥٤ للندوه والتدخلات البناءه والأفكار والمناقشات الجادة والتى صدرت عنها دراسة مهمه حول " دور القوات المسلحة فى مواجهة حرب العصابات " قد تم تعميمها من جانب الجامعة العربية على الدول العربية كافة من جانبه، أكد رئيس الاجتماع العميد الركن رياض كامل الشريدة، أن اهميه الدراسة حول "دور القوات المسلحة فى التعامل مع مشكلة اللاجئين"تأتي من أن عالم اليوم يشهد أعلى مستويات التشريد أكثر من أى وقت مضى، حيث قدر عدد المشردين بـ ,5 59 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم فضلا عن الذين شردوا قصريا نتيجة ويلات الحروب والاضطهاد، وقد عانت الدول العربية من ويلات النزوح واللجوء منذ القدم حيث يعاني الفلسطينيون منذ عام 1948 نتيجة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية حيث تم تشريد غالبيتهم إلى سوريا والأردن ولبنان وما تزال الدول العربية نتيجة الصراعات الداخلية تعانى من أزمة اللجوء وخاصة الأزمة السورية.



وعدد الشريدة في كلمته فى الجلسة الافتتاحية، أسباب اللجوء إلى مختلف دول العالم ومنها انتهاكات حقوق الإنسان من إجراءات قمعية من بعض الدول والمعاملة السيئة والوحشية من بعض الدول تجاه مواطنيها ،وكذالك انتشار الأوبئة والمجاعة والكوارث الطبيعية؛ ما يضطر مواطنو هذه الدول إلى مغادرة بلادهم طلبا للغذاء والأمن والرعاية الصحية.



وقال إن الأردن يعاني نتيجة وجود 600 ألف لاجىءمسجلين بخلاف غير المسجلين، ويشكلون عبئا على الأردن من جميع النواحي الاقتصادية والتعليمية والصحية والبنيةالتحتية..مؤكدا أن الأردن يعد ثاني أكبر مستضيف للاجئين فى العالم مقارنه مع عدد المواطنين، وأن الأردن دولة شحيحة الموارد لا تقوى على القيام بأعباء اللاجئين وأن الجيش الأردني له الدور الأكبر فى استضافه اللاجئين السوريين منذ استقبالهم على الحدود الأردنية السورية وتقديم الرعاية الطبية لهم وتأمينهم منذ بداية الأزمة السورية عام 2011،وهو الأمر الذي يتطلب حتمية مثل هذه الدراسة للوصول لمخرجات لكيفية التعامل مع هذه المشكلة مستقبلا.



من جانبه، أكد رئيس الدورة السابقة ( 54 ) للندوة رئيس وفد المملكة المغربية العقيد عبد الكريم ابورك، أن اجتماع اليوم فى بداية الدورة الجديدة للندوه 55 والتى اختير لها موضوع " دور القوات المسلحة فى التعامل مع مشكله اللاجئين " لهو أكبر دليل على إرادة القوات المسلحة للدول العربية مواصلة تعاونها ، وتمتين أواصر التقارب فيما بينها من أجلمواجهة التحديات المستقبلية لما فيه من مصلحه البلدان العربية كافة .



يشارك فى الندوة وفود من 19 دولة عربية هي الأردن "الرئاسة" ، الإمارات،البحرين،تونس،الجزائر ، جيبوتي، والسعودية،السودان،العراق،سلطنة عمان،فلسطين،قطر،الكويت، لبنان ،ليبيا ،مصر ،المغرب ،موريتانيا،اليمن، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



