توتال وسوناطراك توقعان اتفاقات جديدة

انسامد - 8 اكتوبر - تشرين الاول - وقعت مجموعة توتال الفرنسية للطاقة اتفاقات جديدة مع سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة، بما في ذلك عقد لتطوير حقل غاز في منطقة عرق عيسيوان وخطط لإقامة مشروع مشترك. وستطور سوناطراك وتوتال احتياطيات المنطقة الواقعة في امتياز جنوب تين فوي تبنكورت، والتي تقدر بنحو 100 مليون برميل من المكافئ النفطي. وستؤسس الشركتان مشروعا مشتركا باسم مؤسسة سوناطراك توتال للبوليمر (ستيب).



وقال عبد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك إن شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية ستبدأ أعمال حفر بحري مع توتال الفرنسية وإيني الإيطالية في موقعين بشرق وغرب الجزائر في بداية 2019.



وقال ولد قدور للصحفيين، على هامش حفل توقيع اتفاق مع توتال لإقامة مصنع للبتروكيماويات سينتج 550 ألف طن من البولي بروبلين سنويا، إن أعمال الحفر ستبدأ في بداية العام القادم، مضيفا أن هناك إمكانات هائلة، حيث تحوز البلاد كميات من الغاز في الشرق حول سكيكدة، وكميات من النفط في الغرب حول مستغانم.



