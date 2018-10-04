نادي السينما الإفريقية يفتتح فعالياته بالإسكندرية

انسامد - 4 اكتوبر - تشرين الاول - من المقرر افتتاح مهرجان الأقصر
للسينما الإفريقية ، برئاسة السيناريست سيد فؤاد ، بالتعاون مع
صندوق التنمية الثقافية ، برئاسة فتحي عبد الوهاب " نادي السينما
الإفريقية " وذلك بمركز الإبداع بالإسكندرية يوم /السبت / الثالث
عشر من أكتوبر الجاري ، السابعة مساء وذلك بحضور لفيف من الفنانين
والنقاد .
وقالت إدارة المهرجان في بيان صحفي اليوم /الثلاثاء / ، إنه سيتم
عرض الفيلم التسجيلي الطويل " ليانا " إنتاج ، سوازيلاند
والولايات المتحدة الأمريكية ، للمخرجين آرون كوب ، وآماندا كوب ،
في حفل الافتتاح .
يذكر أن الفيلم كان قد شارك في فعاليات الدورة السابعة من مهرجان
الأقصر في مسابقة "أفلام الحريات " و"حقوق الإنسان" .
وتدور أحداث الفيلم حول خمسة أطفال أيتام من سوازيلاند ، يحولون
ماضيهم المؤلم إلى "وقود إبداعي " ويرسلون من خلال "حكاية خيالية "
تتسم بالمتعة ، طفلة صغيرة في رحلة بحث تشوبها المخاطر .
وقد فاز الفيلم بجائزة أحسن فيلم تسجيلي طويل لأفلام "الحريات
وحقوق الإنسان " في الدورة السابعة لمهرجان الأقصر ، كما فاز بعدة
جوائز دولية ، منها جائزة لجنة التحكيم لأفضل تصوير من مهرجان "لوس
أنجلوس " السينمائي، وجائزة "الجرأة الفنية " في مهرجان "ديربان "
والجائزة الكبرى لمهرجان "هيرتلاند" السينمائي.
جدير بالذكر أن نشاط نادي السينما بالإسكندرية يستمر في تقديم
العروض والندوات والمطبوعات ، السبت الثاني من كل شهر ، كما يعرض
نادي السينما الإفريقية بالقاهرة بسينما "الهناجر " في السبت الأول
من شهر أكتوبر في السابعة مساء فيلم " عصابة مارسيليا " من جنوب
أفريقيا للمخرج مايكل ماثيوز ، وشارك الفيلم في فعاليات الدورة
السابعة من مهرجان الأقصر في مسابقة الأفلام الطويلة.
ويعد نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما
الإفريقية ، تحت شعار " مهرجان على مدار العام ".
يشار إلى أنه من المقرر أن تقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان
الأقصر خلال الفترة من العاشر وحتى الحادي والعشرين من مارس العام
القادم ، برئاسة شرفية للممثل " محمود حميدة " وتكريم تونس كدولة
ضيف الشرف.