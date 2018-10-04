نادي السينما الإفريقية يفتتح فعالياته بالإسكندرية

انسامد - 4 اكتوبر - تشرين الاول - من المقرر افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ، برئاسة السيناريست سيد فؤاد ، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ، برئاسة فتحي عبد الوهاب " نادي السينما الإفريقية " وذلك بمركز الإبداع بالإسكندرية يوم /السبت / الثالث عشر من أكتوبر الجاري ، السابعة مساء وذلك بحضور لفيف من الفنانين والنقاد .



وقالت إدارة المهرجان في بيان صحفي اليوم /الثلاثاء / ، إنه سيتم عرض الفيلم التسجيلي الطويل " ليانا " إنتاج ، سوازيلاند والولايات المتحدة الأمريكية ، للمخرجين آرون كوب ، وآماندا كوب ، في حفل الافتتاح .



يذكر أن الفيلم كان قد شارك في فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الأقصر في مسابقة "أفلام الحريات " و"حقوق الإنسان" .



وتدور أحداث الفيلم حول خمسة أطفال أيتام من سوازيلاند ، يحولون ماضيهم المؤلم إلى "وقود إبداعي " ويرسلون من خلال "حكاية خيالية " تتسم بالمتعة ، طفلة صغيرة في رحلة بحث تشوبها المخاطر .



وقد فاز الفيلم بجائزة أحسن فيلم تسجيلي طويل لأفلام "الحريات وحقوق الإنسان " في الدورة السابعة لمهرجان الأقصر ، كما فاز بعدة جوائز دولية ، منها جائزة لجنة التحكيم لأفضل تصوير من مهرجان "لوس أنجلوس " السينمائي، وجائزة "الجرأة الفنية " في مهرجان "ديربان " والجائزة الكبرى لمهرجان "هيرتلاند" السينمائي.



جدير بالذكر أن نشاط نادي السينما بالإسكندرية يستمر في تقديم العروض والندوات والمطبوعات ، السبت الثاني من كل شهر ، كما يعرض نادي السينما الإفريقية بالقاهرة بسينما "الهناجر " في السبت الأول من شهر أكتوبر في السابعة مساء فيلم " عصابة مارسيليا " من جنوب أفريقيا للمخرج مايكل ماثيوز ، وشارك الفيلم في فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الأقصر في مسابقة الأفلام الطويلة.



ويعد نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ، تحت شعار " مهرجان على مدار العام ".



يشار إلى أنه من المقرر أن تقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر خلال الفترة من العاشر وحتى الحادي والعشرين من مارس العام القادم ، برئاسة شرفية للممثل " محمود حميدة " وتكريم تونس كدولة ضيف الشرف.



