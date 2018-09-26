Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - من شركاء أنسامد
الكونسورتيوم المجري-الروسي يورد 1300 عربة للقطارات لمصر
    انسامد - 26 سبتمبر - ايلول - أكد بيتر كيفك سفير المجر بالقاهرة أهمية توقيع الكونسورتيوم المجري - الروسي علي عقد توريد 1300 عربة قطارات إلي مصر بقيمة مليار يورو .. واصفا هذه الصفقة بأنها أكبر صفقة في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر.

    وقال - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الخطوة المقبلة هي توقيع بنك اكسم المجري ونظيره الروسي علي العقد المالي لتمويل هذا المشروع الذي ينفذه الكونسورتيوم ومن المتوقع بدء توريد بعض العربات الجديدة بعدها بشهرين" ، مشيرا إلي أنه سوف يتم تصنيع نسبة من مكونات عربات القطارات في مصر .

    وأكد السفير المجري أن تنفيذ هذا المشروع سوف يسهم في تحديث قطاع السكك الحديدية والاستفادة من الخبرة المجرية الروسية التي سوف تكون قيمة مضافة لصناعة السكك الحديدية في مصر .. موضحا أن هذه الصفقة تعد خطوة هامة ونموذجا جيدا للتعاون المستقبلي بين الدول الصديقة وهي مصر والمجر وروسيا وأن تنفيذ هذا المشروع يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين الدول الثلاثة.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    فلسطين ، نزاع حول هدم قرية بدوية

    ألبوم الصور