الكونسورتيوم المجري-الروسي يورد 1300 عربة للقطارات لمصر

انسامد - 26 سبتمبر - ايلول - أكد بيتر كيفك سفير المجر بالقاهرة أهمية توقيع الكونسورتيوم المجري - الروسي علي عقد توريد 1300 عربة قطارات إلي مصر بقيمة مليار يورو .. واصفا هذه الصفقة بأنها أكبر صفقة في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر.



وقال - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الخطوة المقبلة هي توقيع بنك اكسم المجري ونظيره الروسي علي العقد المالي لتمويل هذا المشروع الذي ينفذه الكونسورتيوم ومن المتوقع بدء توريد بعض العربات الجديدة بعدها بشهرين" ، مشيرا إلي أنه سوف يتم تصنيع نسبة من مكونات عربات القطارات في مصر .



وأكد السفير المجري أن تنفيذ هذا المشروع سوف يسهم في تحديث قطاع السكك الحديدية والاستفادة من الخبرة المجرية الروسية التي سوف تكون قيمة مضافة لصناعة السكك الحديدية في مصر .. موضحا أن هذه الصفقة تعد خطوة هامة ونموذجا جيدا للتعاون المستقبلي بين الدول الصديقة وهي مصر والمجر وروسيا وأن تنفيذ هذا المشروع يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين الدول الثلاثة.



