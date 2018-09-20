إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ33 شخصا شمال غربي الجزائر

انسامد - 20 سبتمبر - ايلول - تمكن حرس السواحل الجزائري من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ33 شخصا في عمليتين منفصلتين بعرض البحر بولاية عين تموشنت (شمال غرب).



وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن العملية الأولى تم خلالها توقيف 13 شابا بعرض البحر كانوا على متن زورق مطاطي على بعد نحو 5 أميال بحرية شمال شاطئ ساسل، كما نجحت الدوريات العائمة لعناصر حرس السواحل لبني صاف في عملية أخرى لها من إحباط محاولة ثانية للهجرة غير الشرعية عبر البحر تم بموجبها توقيف 20 شخصا كانوا على متن زورق مطاطي على بعد بضعة أميال بحرية عن شمال شاطئ ساسل.



وأضافت الوكالة أنه تم تحويل الموقوفين الـ33 إلى ميناء بني صاف لاستكمال الإجراءات القانونية وعرضهم على الجهات القضائية المختصة.



