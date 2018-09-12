الجيش الجزائري يضبط مخبأ للذخيرة و26 مهاجرًا غير شرعي

انسامد - 12 سبتمبر - ايلول - تمكنت قوات الجيش الجزائري من ضبط مخبأ للذخيرة في عين قزام جنوبي البلاد.



وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، وإثر دورية على الشريط الحدودي بعين قزام، كشفت مفرزة (دورية) للجيش أمس مخبأ يحتوي على كمية كبيرة من الذخيرة تقدر بـ (2600) طلقة من مختلف العيارات".



وأشار البيان إلى أن قوات حرس الحدود في ولاية بشار (غرب) أوقفت تاجر مخدرات بحوزته (9,2) كيلوجرام من المخدرات.



من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، خلال عمليات متفرقة، 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار (جنوب) والنعامة (شمال غرب) وغرداية (وسط).



