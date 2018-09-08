الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي البلاد

أنسامد - 8 سبتمبر /أيلول/ - ضبطت قوات الجيش الجزائري مخبأ للأسلحة والذخيرة بمنطقة عين قزام جنوبي البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.



وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم /السبت/ "إن دورية على الشريط الحدودي بعين قزام كشفت أمس الجمعة مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقتين آليتين و6 خزن للذخيرة و1023 طلقة من مختلف العيارات".



وأضاف البيان أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش ببرج باجي مختار (جنوب) 4 منقبين عن الذهب وضبطت مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، خلال عمليتين منفصلتين بكل من بسكرة (وسط) وباتنة (شمال شرق) 3 أشخاص بحوزتهم بندقية مضخية و3 أسلحة نارية تقليدية الصنع. ومن جهة أخرى، أحبط حرس السواحل بعنابة (شرق) محاولات هجرة غير شرعية لـ29 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من النعامة (غرب) وتلمسان (غرب) وبشار (غرب).



