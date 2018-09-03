تونس: رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة منذ بداية العام

أنسامد - 3 سبتمبر - قررت الحكومة التونسية رفع أسعار المواد البترولية اعتبارا من الأحد، وذلك حسبما أفادت وكالة الانباء التونسية.



ووفقا لبيان وزارة الطاقة نقلته وكالة الأنباء التونسية، ارتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص بواقع 60 مليما، إلى 1.985 دينار تونسي، وكذلك سعر الديزل دون كبريت إلى 1.745 دينار، كما زاد سعر الديزل العادي بـ75 مليما، إلى 1.48 دينار.



وتعتبر هذه الزيادة هي الرابعة التي تطبقها تونس على أسعار المحروقات منذ بداية العام الحالي.



وعزا بيان الحكومة هذا التعديل إلى الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية إذ تجاوز سعر النفط الخام خلال الفترة الأخيرة 75 دولارا للبرميل.



