مميش: قناه السويس تسجل أعلى رقم قياسي بعبور 49 سفينة

أنسامد - 25 أغسطس/أ ش أ/ - صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة بأن حركة الملاحة بقناة السويس سجلت اليوم السبت رقماً قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة بعبور 49 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 4 ملايين و200 ألف طن.



وأوضح الفريق مميش - في بيان له اليوم - أن عدد السفن العابرة من الشمال بلغ 33 سفينة بحمولة مليونين و900 ألف طن فيما عبرت 16 سفينة من الجنوب بحمولة بلغت مليونا و300 الف طن .. مشيرا إلى أن سفينة الحاويات العملاقة ( COSCO SHIPPING TAURUS) والتي ترفع علم هونج كونج تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال في رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى الصين بحمولة 212 ألف طن فيما جاءت سفينة الحاويات الضخمة (CMA CGM MACRO POLO) على رأس قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى الجزائر بحمولة 179 ألف طن. وقال : إن8 سفن عملاقة تزيد حمولاتها على 150 ألف طن للسفينة الواحدة عبرت قناة السويس فيما عبرت8 سفن ضخمة أخرى من الشريحة الأقل التي تصل حمولاتها إلى 150 ألف طن لكل منها.



وأشار إلى أن قناة السويس شهدت اليوم عبور سفينة الركاب الضخمة (VIKING ORION) في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الشمال في رحلتها القادمة من ميناء بيريوس باليونان والمتجهة إلى الشرق الأقصى والمقرر خلالها زيارة عدد من الموانيء المصرية تضم سفاجا وشرم الشيخ في إطار جهود تشجيع السياحة في الموانئالمصرية ثم تستكمل رحلتها إلى العقبة وصلالة ومناطق جنوب شرق آسيا ونيوزيلند وأستراليا وألاسكا.



وأناب رئيس هيئة قناة السويس، الربان جلال غنيم كبير مرشدين ووفد من العلاقات العامة والصحافة والإعلام للصعود على متن السفينة وتقديم درع الهيئة وباقة ورد لربان السفينة بمناسبة عبور السفينة قناة السويس لأول مرة تطبيقاً للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس ، موجها بتوفير كافة المساعدات الملاحية من قاطرات الإرشاد والمصاحبة وتعيين أكفأ المرشدين لضمان عبور السفينة بأمان وسلامة.



يذكر أن سفينة الركاب(VIKING ORION) تتبع الخط الملاحي النرويجي "VIKING" وتعد الخامسة ضمن فئتها الجديدة التي تضم 10 سفن من نفس الفئة وتتميز ببنائها وفق أحدث النظم الملاحية ومراعاة أعلى معدلات السلامة البحرية كما تدار بمجموعة من المحركات الهجينة الموفرة للطاقة وتقلل من الانبعاثات الكربونية مع استخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة ، ويبلغ طولها 227 متراً، وعرضها28 متراً، فيما تبلغ حمولتها الكلية 47 ألفا و842 طنا، وتحمل على متنها 930 راكباً فيما يضم طاقمها 462 فردا.



