العبادي يدعو إلى الإسراع في إجراءات انتخاب رئاسة البرلمان

انسامد - 21 اغسطس / اب / دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، إلى المباشرة بدعوة مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد بأقرب وقت ممكن وضمن السقف الزمني المحدد دستوريا؛ للبدء بإجراءات انتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية وتكليف ممثل الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة المقبلة.



وقال العبادي -في بيان نشرتة وكالة انباء الشرق الاوسط قد أوردته قناة (السومرية نيوز)- إنه "بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية والذي يدخلنا جميعا ضمن السقوف الدستورية والتوقيتات الزمنية الواجبة الاتباع".



ودعا العبادي الكتل السياسية إلى الإسراع في إنجاز الاتفاق على البرنامج الحكومي المقبل، مشددا على أن هذا البرنامج يجب أن يراعي "مطالب المواطنين في كل أرجاء العراق بالعيش الآمن والكريم وتوفير سبل النهوض بواقع العراق الاقتصادي وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وإطلاق عملية استثمارية واسعة النطاق لإقامة المشاريع الخدمية والاستراتيجية في كل القطاعات التي تهم حياة المواطنين".



