الإمارات أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية لليمن

أنسامد - 10 أغسطس /آب/ - حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة إلى الشعب اليمني لعام 2018 كمساعدات تنفذ بشكل مباشر، وذلك حسبما أفادت وكالة الانباء الاماراتية.



ووفقاً لخدمة التتبع المالي FTS لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية والتابعة للأمم المتحدة حلت السعودية في المركز الثاني في كبرى الدول المانحة لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن للعام 2018.



وأضافت الوكالة أن هذا التقرير يغطي المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن من بداية عام 2018 إلى 5 أغسطس 2018، مشيرة إلي أن الإمارات قدمت مساعدات إلى اليمن منذ بداية عام 2018 تبلغ قيمتها 1.02 مليار دولار أميركي.



ومن ضمن هذه المساعدات 466.5 مليون دولار كاستجابة لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن و 198.8 مليون دولار كمساعدات إنسانية مباشرة.



يذكر أن المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني منذ إبريل 2015 إلى يوليو 2018 بلغت 3.81 مليار دولار.



