أبوظبي للاستثمار يوقع اتفاقية تعاون مع "مجلس الأعمال الصيني"

أنسامد - 21 يوليو/تموز/ وام / وقع مكتب أبوظبي للاستثمار - التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - مذكرة تفاهم مع مكتب مجلس الأعمال الصيني وذلك على هامش الملتقى الاقتصادي الإماراتي الصيني الذي استضافته العاصمة أبوظبي أمس في إطار زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ والوفد الاقتصادي المرافق له الى الدولة.



تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - ابوظبي.



وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي بين الجانبين الإماراتي والصيني وتوسيع آفاق الشراكات التجارية والفرص الاستثمارية ونمو الأعمال في البلدين ما يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما.



وقال سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية إن توقيع مذكرة التفاهم تؤكد قوة العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية ..مشيرا الى أن المشاريع المشتركة الطموحة التي تتم إدارتها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تجتذب الاستثمار الأجنبي وتدعم مسار أبوظبي الواضح نحو التنويع الاقتصادي وحرية التجارة والاستدامة وتعزيز الصادرات غير النفطية.



