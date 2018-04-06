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الاثنين 9 ابريل
    باريس - يتوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في زيارة رسمية تستغرق يومين تهدف إلى عقد "شراكة إستراتيجية فرنسية سعودية جديدة".

    أحداث الأسبوع

    الاثنين 9 ابريل

    18 ابريل

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    في عيد القيامة، البابا فرانسيس يطالب بإحلال السلام في سوريا المنهكة

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