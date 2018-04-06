أمير قطر يجتمع مع الرئيس الأمريكي الثلاثاء المقبل بواشنطن
الاحزاب الايطالية تفشل في الاتفاق على تشكيل حكومة و مشاورات جديدة الأسبوع المقبل
اليابان تتعهد بتقديم قرض بقيمة 330 مليون دولار للعراق
الاثنين 9 ابريل
18 ابريل
في عيد القيامة، البابا فرانسيس يطالب بإحلال السلام في سوريا المنهكة
اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين و قوات اسرائيلية علي حدود غزة
فرنسا - جنازة الشرطي البطل الذي قتل في الهجوم الإرهابي جنوبي البلا
الفيضانات في كرواتيا
إنطلاق السباق الدولي للدراجات النارية في قطر
الامير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية يزور مصر