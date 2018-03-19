الثلاثاء 20 مارس

واشنطن - يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. كان البيت الأبيض قد أعلن رسميا عن زيارة ولي العهد السعودي، قبل أيام، معربا عن رغبة واشنطن في تعزيز العلاقات لإستراتيجية مع الرياض.



