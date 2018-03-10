الأحد 11 مارس

أبو ظبي - يلتقى ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء الإيطالى باولو جينتيلونى . والمقرر أن يشهدا توقيع إتفاقية بين شركة "إيني" الإيطالية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).



