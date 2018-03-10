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 أحداث الأسبوع
الأحد 11 مارس
    أبو ظبي - يلتقى ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء الإيطالى باولو جينتيلونى . والمقرر أن يشهدا توقيع إتفاقية بين شركة "إيني" الإيطالية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

    أحداث الأسبوع

    الأحد 11 مارس

    الجمعة 16 مارس

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    إيزابيل أمبروسيني، أول إيطالية تقود أوركسترا القاهرة السينفوني

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