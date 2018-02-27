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 أحداث الأسبوع
الجمعة 2 مارس
    يعقد في باليرمو المبادرة العالمية لاعادة بناء مدينة حلب السورية تحت عنوان " باليرمو- حلب جسر السلام" ..حيث سيتم ارسال رسالة للمصالحة من خلال مركز صقلية عاصمة الثقافة الايطالية
    أحداث الأسبوع

    الجمعة 2 مارس

    الأحد 4 مارس

    فيديو

    إستمرار الحرب في سوريا رغم هزيمة داعش العسكرية

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