الجمعة 2 مارس

يعقد في باليرمو المبادرة العالمية لاعادة بناء مدينة حلب السورية تحت عنوان " باليرمو- حلب جسر السلام" ..حيث سيتم ارسال رسالة للمصالحة من خلال مركز صقلية عاصمة الثقافة الايطالية