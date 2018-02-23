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 أحداث الأسبوع
الاحد 25 فبراير
    الرياض - يقوم وفد من منظمة الحكماء الدولية برئاسة كوفي عنان، الامين العام السابق للأمم المتحدة، بزيارة المملكة العربية السعودية فى الفترة من 25 حتي 28 فبراير الجاري.

    أحداث الأسبوع

    الاحد 25 فبراير

    الإثنين 26 فبراير

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    إستمرار الحرب في سوريا رغم هزيمة داعش العسكرية

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