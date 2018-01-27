الأربعاء 31 يناير

بروكسل - تستقبل الممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد آل نهيان.



