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 أحداث الأسبوع
الأربعاء 31 يناير
    بروكسل - تستقبل الممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد آل نهيان.

    أحداث الأسبوع

    الأربعاء 31 يناير

    الإثنين 29 يناير

    Forze turche in Siria
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    القوة التركية في سوريا

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