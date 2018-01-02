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 أحداث الأسبوع
الاربعاء 17 يناير
    مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس حول خطورة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية بشكل عام، ومدينة القدس المحتلة بشكل خاص.

    أحداث الأسبوع

    الاربعاء 17 يناير

    الثلاثاء 26 ديسمبر

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    امير سعودي يشتري لوحة "منقذ العالم" لدافنشي

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